أريجو ساكي: نابولي حاليا على بعد خطوة واحدة من برشلونة جوارديولا وميلان معي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

أريجو ساكي

شبه أريجو ساكي المدرب الأسطوري فريق نابولي الحالي بفرق صنعت العديد من الإنجازات في السابق مثل ميلان تحت قيادته وبرشلونة تحت قيادة بيب جورايدولا.

وقاد ساكي ميلان للتتويج بثمانية ألقاب خلال فترة تدريبه لنباولي.

وقال ساكي لصحيفة إل ماتينو الإيطالية: "فريق نابولي الحالي مذهل هم على بعد خطوة واحدة من فرق أسطورية سابقة مثل مثل أياكس مع ميتشل وبرشلونة جوارديولا وميلان الذي لا يقهر معي".

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واستمر "لديهم أسلوب لعب خاص وفخر وشعور بالانتماء وفي بلد لا نهدف فيه إلا للربح المالي يراهن سباليتي على الجدارة والاستراتيجية".

وتابع "ما فعله أورييلو دي لورينتي رئيس نابولي خلال الصيف الماضي كان مبهرا ودرسا للجميع، لقد تعاقد مع لاعبين تقريبا غير معروفين وضمهم إلى مشروع لديه رؤية وهو شيء يفتقده الكثير من الفرق".

ويحتل نابولي حاليا صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بعد 12 جولة وبدون التعرض لأي هزيمة من بداية الموسم، كما يتصدر الفريق المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا محققا العلامة الكاملة.

أريجو ساكي ميلان برشلونة نابولي
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