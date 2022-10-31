الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 19:31
كتب : FilGoal
انفرد المنصورة بصدارة ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الرابعة.
وتأتي فرق الأولمبي وبروكسي وأبو قير للأسمدة والمجد السكندري خلف المنصورة المتصدر بـ 7 نقاط لكل منهم.
فيما يتذيل المصري بالسلوم جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.
وجاءت نتائج الجولة الرابعة كالآتي:
فيما جاء ترتيب مجموعة بحري كالآتي:
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