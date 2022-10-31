الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انفرد المنصورة بصدارة ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الرابعة.

وتأتي فرق الأولمبي وبروكسي وأبو قير للأسمدة والمجد السكندري خلف المنصورة المتصدر بـ 7 نقاط لكل منهم.

فيما يتذيل المصري بالسلوم جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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وجاءت نتائج الجولة الرابعة كالآتي:

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎Gome GeE .com FilGoal الدرجة الثانية 2 نهاية المباريات الجولة 4 M 0-0 أبو قير للأسمدة الحمام الجولة بايونيرز 0-2 المنصورة الجولة 4 الأولمبي 0-0 بلدية المحلة الجولة 4 سبو رتنج 1-1 K.F.S المصري بالسلوم الجولة 4 كفر الشيخ شبين جمهوري الجولة 4 طنطا 0-1 نبروه よ الجولة 4 B 1-1 دكرنس න المجد السكندري الجولة :4 هلال مطروح 0-2 بروكسي FilGoal‎'‎‎

فيما جاء ترتيب مجموعة بحري كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎TFiIGoal ترتيب بحري مجموعه الدرجة الثانية نقاط فوز لعب 10 3 4 المنصورة 7 2 4 للأسمدة قير أبو 7 2 4 بروكسى 2 4 الأولمبي 7 2 4 السكندري المجد 6 1 4 سبورتنج سبو 6 1 4 دكرنس 5 1 4 المحلة بلدية 5 1 4 نبروه 5 4 طنطا 1 4 الشيخ كفر 4 1 4 هلالمطروح 3 0 4 شبين جمهورية 3 0 4 الحمام 2 0 4 بایونیرز 1 0 4 بالسلوم المصري FilGoal‎'‎

الدرجة الثانية مجموعة بحري المنصورة
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