للمرة الثانية.. أموتو رجل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

حصل أوستن أموتو لاعب الاتحاد السكندري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحقق الاتحاد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأسهم أموتو في كرة هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة الـ 68 بعد مروره من المدافع وإرساله عرضية ارتدت من الدفاع لتهذب لمابولولو الذي سجل الهدف بطريقة رائعة.

وأصبح أموتو أول لاعب يحصل على الجائزة مرتين في الدوري المصري منذ بداية الموسم.

وكان أموتو قد حصل على الجائزة في المباراة الأولى ضد أسوان والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف من توقيعه.

وسجل أموتو حتى الآن هدفين مع الاتحاد منذ الانتقال للفريق في بداية الموسم.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة التاسعة محقق العلامة الكاملة حتى الآن ليتصدر الدوري بفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني.