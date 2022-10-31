الصدارة في الشاطبي.. الاتحاد يقلب الطاولة أمام طلائع الجيش

نجح الاتحاد السكندري في تحويل تأخرة إلى فوز أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتصر زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم أجوستينيو مابولولو وخالد صبحي ومروان عطية وأحرز هدف طلائع الجيش كريم طارق.

ليتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب مؤقتا برصيد 9 نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وبذلك يعادل الاتحاد انطلاقته الأفضل في الدوري (منذ 42 عاما) والتي كانت موسم 1995-1996 بالانتصار في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة 2-1 ودمياط 1-0 ونجع حمادي 2-1.

التشكيل

بدأ إسلام عبد النعيم في التشكيل الأساسي للفريق السكندري، بينما دقع طلائع الجيش بالثنائي إسلام محارب وأحمد زولا.

أحداث المباراة

جاءت أول أخطر فرصة في اللقاء في الدقيقة 17 بعد عرضية من هشام صلاح قابلها كريم الديب برأسية ارتطدمت بأوستين أموتو.

رد فعل طلائع الجيش كان سريعا بمرتدة في الدقيقة 18 بعد انفراد تام عن طريق خالد قمر الذي راوغ حارس المرمى لكن الكرة تطول منه ويرسل عرضية ينقذها خالد صبحي.

وشهدت الدقيقة 22 تبديل اضطراري أشعل الجانب الهجومي لفريق الاتحاد السكندري بدخول خالد الغندور بدلا من كريم الديب.

وافتتح طلائع الجيش أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 25 عن طريق كريم طارق الذي راوغ دفاع الاتحاد السكندري لتصل كرته لزميله خالد صبحي لكن تسديدته ترتد ويستلمها كريم طارق من جديد الذي يسددها مباشرة في الشباك.

رد الاتحاد السكندري كان قويا في الدقيقة 30 عن طريق البديل خالد الغندور الذي سدد كرة قوية لكن خالد رضوان حارس طلائع الجيش يتصدى.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول طلائع الجيش مضاعفة نتيجته عن طريق كريم طارق الذي انطلق بالكرة وحاول مراوغة لكن تطول ويتصدى لها حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ريمونتادا زعيم الثغر

بدا الاتحاد السكندي عاقد العزم على تغيير نتيجته وجاءت أولى محاولات عن طريق تسديدة صاروخية من هشام صلاح لكن القائم يتصدى وترتد لتصل عند خالد الغندور لكن تسديدته تعتلي العارضة.

ليأتي هدفه تباعا، ويعادل الاتحاد السكندري النتيجة عند الدقيقة 68 عن طريق البديل أجوستينيو مابولولو بعد استلامة من أوستين أموتو داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها حسن مجدي من أمام المرمى ولكن تابعها مابولولو بتسديدة مباشرة على الطائر سكنت الشباك.

هدف الفوز لم يتأخر كثيرا وضاعف زعيم الثغر نتيجته عند الدقيقة 77 بعد خطأ دفاعي من خالد سطوحي لتصل كرته عند خالد صبحي على حدود الجزاء ليسددها في الشباك.

وحاول الاتحاد السكندي توسع الفارق عن طريق رحيل رحيل الذي أرسل كرة لكن يتصدى عمر رضوان عند الدقيقة 86.

ومع الدقيقة الأخيرة، حسم الاتحاد السكندري نتيجته عن طريق مروان عطية الذي استقبل كرة بينية على حدود منطقة الجزاء ليراوغ الحارس ثم يسدد الكرة في الشباك بسهولة.