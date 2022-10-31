ميلان يجدد تعاقده مع بيولي حتى 2025
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 19:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيه سي ميلان تجديد تعاقده مع مدربه ستيفانو بيولي حتى يونيو 2025.
وقال ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي:
"يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد ستيفانو بيولي حتى 30 يونيو 2025".
"بعد أن بدأ هذا المسار، الذي أدى إلى لقب دوري الدرجة الأولى 2021/22، سيواصل ميلان وستيفانو العمل على هذا المشروع الطموح الذي يعكس تاريخ النادي وقيمه".
وتولى بيولي مهمة تدريب ميلان منذ أكتوبر 2019.
وأشرع على تدريب ميلان في 153 مباراة، حقق خلالها 89 انتصارا و35 تعادلا وتلقى 29 هزيمة.
سجل ميلان تحت قيادته 292 هدفا واستقبل 175 هدفا.
وفاز بيولي بلقب الدوري الإيطالي مع إيه سي ميلان في موسم 2021-2022.
يذكر أن ميلان يتواجد في المركز الثالث للدوري برصيد 26 نقطة بعد 12 جولة بفارق ست نقاط عن نابولي المتصدر.
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