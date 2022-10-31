منتخب ويلز يطلب تغيير اسمه

قدم الاتحاد الويلزي لكرة القدم طلبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير اسم منتخب بلاده.

وتجري محادثات حالية بين يويفا والاتحاد الويلزي من أجل تغيير الاسم لـ "Cymru".

"Cymru" هي نفس معنى ويلز ولكن في اللغة المحلية للدولة ولذلك يريد المنتخب أن يطلق عليه الاسم المتداول داخل ويلز.

وقال نويل روني الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي عن أسباب طلب تغيير الاسم: "وجهة نظرنا هي أن نطلق اسم -Cymru- على منتخباتنا الوطنية حاليا وإذا نظرت إلى موقعنا الرسمي سترى أننا نشير لأنفسنا بنفس الاسم ولكن دوليا نرى أننا لا يزال أمامنا الكثير من العمل لذلك سنذهب لكأس العالم تحت مسمى ويلز".

ويهدف الاتحاد لاستخدام الاسم الجديد بداية من يورو 2024.

واستشهد الاتحاد الويلزي خلال طلبه بتركيا وأذربيجان الذين يشار إليهم خلال التعاملات الرسمية بالألقاب المتعارف عليها في لغات بلادهم.

وتأهل منتخب ويلز لكأس العالم 2022 وللمرة الثانية في تاريخه.

وسيلعب ويلز في المجموعة الثانية بجانب كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.