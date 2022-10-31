التشكيل - ثلاثي أجنبي في هجوم المقاولون.. وفاركو بالاختيارات المعتادة لـ ألميدا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

دفع شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب بثلاثي أجنبي في هجوم فريقه أمام فاركو.

ويلعب المقاولون أمام فاركو في الجولة الثالثة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

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المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: أحمد الشيمي - يوسف الجوهري – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: أمادو نياس – جون أوكلي – لويس إدوارد

بينما يدخل فاركو المباراة بالتشكيل المعتاد لـ نونو ألميدا المدير الفني والذي جاء كالآتي:

المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد مودي – رامي صبري – عبد الله بكري – عزمي غوما

الوسط: أحمد صغيري – أحمد البحراوري – محمود حمادة

الهجوم: سوكاري – أحمد شريف – محمد شيكا

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ11 برصيد نقطتين.

فاركو المقاولون العرب الدوري المصري
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