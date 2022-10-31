ديلي ميل: أرسنال قد يتحرك من أجل جناح أورلاندو الأمريكي في يناير

يرغب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في التحرك من أجل التعاقد مع فاكوندو توريس جناح فريق أورلاندو سيتي الأمريكي خلال شهر يناير المقبل وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويرغب أرتيتا في دعم عمق الفريق والبداية في تدعيم مركز الجناح الأيمن بلاعب ليجاور بوكايو ساكا.

وسيعقد مسؤولي أرسنال جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل بدء المفاوضات بعد ظهوره بشكل جيد في الدوري الأمريكي خلال الموسم الحالي.

الجناح الأوروجوياني صاحب الـ 22 عاما كان قد انتقل لأورلاندو سيتي في شهر يناير الماضي مقابل 6.5 مليون يورو.

الموسم في أمريكا يبدأ مع بداية العام وينتهي مع نهايته على عكس الموسم في أوروبا ولذلك فإنه قد شارف على نهايته حاليا.

وشارك توريس مع أورلاندو خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع 10 أهداف.

ويرغب أرتيتا في تدعيم فريقه من أجل مواصلة المنافسة مع الوصول للأوقات الحاسمة من الموسم.

وتعرض ساكا للإصابة خلال مباراة توتنجهام الماضية وحل ريس نيلسون بدلا منه وتمكن من تسجيل هدفين.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد 14 جولة برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.