ديلي ميل: أرسنال قد يتحرك من أجل جناح أورلاندو الأمريكي في يناير

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

فاكوندو توريس - أورلاندو سيتي

يرغب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في التحرك من أجل التعاقد مع فاكوندو توريس جناح فريق أورلاندو سيتي الأمريكي خلال شهر يناير المقبل وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويرغب أرتيتا في دعم عمق الفريق والبداية في تدعيم مركز الجناح الأيمن بلاعب ليجاور بوكايو ساكا.

وسيعقد مسؤولي أرسنال جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل بدء المفاوضات بعد ظهوره بشكل جيد في الدوري الأمريكي خلال الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك - هل تتذكر بطولة كأس العالم 2006 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب فرنسا في كأس العالم جيدا الدرجة الثانية - المنصورة يواصل تصدر مجموعة بحري.. وتعادلات بالجملة بعد نهاية الجولة الرابعة الاتحاد السكندري يستقبل هدفا لأول مرة منذ بداية الموسم

الجناح الأوروجوياني صاحب الـ 22 عاما كان قد انتقل لأورلاندو سيتي في شهر يناير الماضي مقابل 6.5 مليون يورو.

الموسم في أمريكا يبدأ مع بداية العام وينتهي مع نهايته على عكس الموسم في أوروبا ولذلك فإنه قد شارف على نهايته حاليا.

وشارك توريس مع أورلاندو خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع 10 أهداف.

ويرغب أرتيتا في تدعيم فريقه من أجل مواصلة المنافسة مع الوصول للأوقات الحاسمة من الموسم.

وتعرض ساكا للإصابة خلال مباراة توتنجهام الماضية وحل ريس نيلسون بدلا منه وتمكن من تسجيل هدفين.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد 14 جولة برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال فاكوندو توريس أورلاندو سيتي
نرشح لكم
ذا أثليتك: ثقة إنتر ميامي تتزايد في الظفر بخدمات ميسي مجانا كالتشيو ميركاتو: روما يخطط للتعاقد مع حسام عوار سبورت: برشلونة يتفاوض مع بيكيه وألبا على رحيلهما في يناير جوهرة برازيلية جديدة.. باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إندريك صن: كريستيانو رونالدو منفتح للعودة إلى إيطاليا من بوابة هذا النادي لو باريزيان: الأعلى في تاريخ الرياضة.. الكشف عن قيمة عقد مبابي مع سان جيرمان سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع تورام لاجازيتا ديلو سبورت: إنتر يضع مخطط بقاء لوكاكو
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة 2 دقيقة | الدرجة الثانية
للمرة الثانية.. أموتو رجل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 19 دقيقة | الكرة المصرية
الصدارة في الشاطبي.. الاتحاد يقلب الطاولة أمام طلائع الجيش 21 دقيقة | الكرة المصرية
ميلان يجدد تعاقده مع بيولي حتى 2025 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة 45 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. وعودة عبد المجيد 54 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب ويلز يطلب تغيير اسمه ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت.. بوجبا لن يتواجد مع فرنسا في قطر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس