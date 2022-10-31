اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب فرنسا في كأس العالم جيدا
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 17:50
كتب : FilGoal
يدخل منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم البطولة بهدف الحفاظ على الكأس الذهبية.
وفاز منتخب فرنسا بكأس العالم النسخة الماضية في روسيا 2018.
ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الأسئلة عن منتخب فرنسا، فهل تعرف الديوك جيدا؟
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