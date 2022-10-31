اختبر معلوماتك - هل تتذكر بطولة كأس العالم 2006 جيدا؟

انتهت.. بوجبا لن يتواجد مع فرنسا في قطر

الإصابة تضرب لوكاكو قبل أسابيع من كأس العالم

قبل 3 أسابيع من كأس العالم.. نوير يعود لتدريبات بايرن

كأس العالم – منتخب هولندا الذي لم يصبح هولندا.. الكرة مدينة له لكنه ليس عملاقا