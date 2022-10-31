اختبر معلوماتك - هل تتذكر بطولة كأس العالم 2006 جيدا؟
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 17:47
كتب : FilGoal
يقترب كأس العالم 2022 من الانطلاق في البطولة التي تستضيفها قطر.
فهل تتذكر بطولات كأس العالم السابقة جيدا، FilGoal.com يختبر معلوماتك عن بطولة كأس العالم 2006.
FilGoal.com يقدم لكم مجموعة من الأسئلة عن بطولة كأس العالم 2006.
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