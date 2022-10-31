الدرجة الثانية - المنصورة تواصل تصدر مجموعة بحري.. وتعادلات بالجملة بعد نهاية الجولة الرابعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

واصل فريق المنصورة تصدر ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الرابعة.

وانفرد المنصورة بالصدراة برصيد 10 نقاط بعد الفوز أمام بايونيرز بهدفين دون رد سجلهما علاء شعبان واحمد العوضي.

وتأتي فرق الأولمبي وبروكسي وأبو قير للأسمدة والمجد السكندري خلف المنصورة المتصدر بـ 7 نقاط لكل منهم.

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May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎Gome GeE .com FilGoal الدرجة الثانية 2 نهاية المباريات الجولة 4 M 0-0 أبو قير للأسمدة الحمام الجولة بايونيرز 0-2 المنصورة الجولة 4 الأولمبي 0-0 بلدية المحلة الجولة 4 سبو رتنج 1-1 K.F.S المصري بالسلوم الجولة 4 كفر الشيخ شبين جمهوري الجولة 4 طنطا 0-1 نبروه よ الجولة 4 B 1-1 دكرنس න المجد السكندري الجولة :4 هلال مطروح 0-2 بروكسي FilGoal‎'‎‎

وجاءت مباريات نتائج الجولة الرابعة كالآتي:

فوز بروكسي على الهلال بهدفين دون رد سجلهما أحمد جمعة.

وانتصر نبروه على طنطا بهدف مقابل لا شيء سجله أحمد فايز.

وتعادل شبين مع كفر الشيخ بهدف لمثله، سجلهما مؤمن حسن ومحمود عبدالله بصله على الترتيب، بينما انتهت مباراة البلدية والأوليمبي بالتعادل السلبي.

وفرض التعادل بهدف لمثله مباراة المصري بالسلوم مع سبورتينج بهدف لمثله سجلهما عبدالرحمن عمرو وإسلام جمارك.

فيما تعادل المجد السكندري مع دكرنس بهدف لكل منهما، سجلهما على الترتيب محمد كارم وعادل فكري.

الدرجة الثانية مجموعة بحري المنصورة
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