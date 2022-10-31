الدرجة الثانية - المنصورة تواصل تصدر مجموعة بحري.. وتعادلات بالجملة بعد نهاية الجولة الرابعة

واصل فريق المنصورة تصدر ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الرابعة.

وانفرد المنصورة بالصدراة برصيد 10 نقاط بعد الفوز أمام بايونيرز بهدفين دون رد سجلهما علاء شعبان واحمد العوضي.

وتأتي فرق الأولمبي وبروكسي وأبو قير للأسمدة والمجد السكندري خلف المنصورة المتصدر بـ 7 نقاط لكل منهم.

وجاءت مباريات نتائج الجولة الرابعة كالآتي:

فوز بروكسي على الهلال بهدفين دون رد سجلهما أحمد جمعة.

وانتصر نبروه على طنطا بهدف مقابل لا شيء سجله أحمد فايز.

وتعادل شبين مع كفر الشيخ بهدف لمثله، سجلهما مؤمن حسن ومحمود عبدالله بصله على الترتيب، بينما انتهت مباراة البلدية والأوليمبي بالتعادل السلبي.

وفرض التعادل بهدف لمثله مباراة المصري بالسلوم مع سبورتينج بهدف لمثله سجلهما عبدالرحمن عمرو وإسلام جمارك.

فيما تعادل المجد السكندري مع دكرنس بهدف لكل منهما، سجلهما على الترتيب محمد كارم وعادل فكري.