الاتحاد السكندري يستقبل هدفا لأول مرة منذ بداية الموسم

استقبل الاتحاد السكندري هدفا من طلائع الجيش في المباراة الجارية بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش على الاتحاد بهدف في الشوط الأول.

الهدف هو الأول الذي تتلقاه شباك الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الحالي في الدوري.

الاتحاد كان قد حقق الفوز في أول مباراتين على الداخلية وأسوان محققا خلالهم العلامة الكاملة مع الخروج بشباك نظيفة.

وأصبح كل من الأهلي والزمالك وفيوتشر هم الأندية الوحيدة الذين لم يستقبلوا أي أهداف في الدوري حتى الآن.

وفي حالة حقق الاتحاد السكندري الفوز في نهاية المباراة سيكون هو النادي الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته منذ بداية الموسم.