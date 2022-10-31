NBA - ليكرز يفوز أخيرا.. ليبرون يتألق في الفوز على دنفر ناجيتس

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

لوس أنجلوس ليكرز - ليبرون جيمس

حقق لوس أنجلوس ليكرز أول فوز له في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة للمحترفين NBA أمام ضيفه دنفر ناجيتس.

وفاز ليكرز لأول مرة بعدما تلقى 5 هزائم متتالية في افتتاح الدوري، وهزم دينفر بنتيجة 121-110.

وتألق الأسطورة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز في المباراة وسجل 26 نقطة، وقدم 8 تمريرات مساعدة وأكمل 6 متابعات.

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على الجانب الآخر سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس وأفضل لاعب في NBA، 23 نقطة وأكمل 6 تمريرات مساعدة و14 متابعة.

واستمرت سلسلة نتائج جولدن ستيت واريورز حامل اللقب السلبية بعدما خسر خارج ملعبه أمام ديترويت بيستوينز بنتيجة 128-114.

وسجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 32 نقطة في المباراة، بينما سجل جوردن بول زميله في الفريق 30 نقطة.

على الجانب الآخر تألق سديق باي لاعب ديترويت 28 نقطة.

وفي مباراة أخرى قاد النجم المتألق لوكا دونشيتش وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 114-105.

وسجل لوكا 44 نقطة وأكمل 3 متابعات وقدم 5 تمريرات مساعدة لزملائه.

وفاز أيضا بوسطن سيلتيكس على واشنطن ويزاردز بنتيجة 112-94، وفاز نيو أورليانز بليكانز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 112-91، وتغلب كليفلاند كافاليرز على نيويورك نيكس بنتيجة 121-108، وسان أنطونيو سبيرز على مينيسوتا تيمبرولفز بنتيجة 107-98، وفينيكس صنز على هيوستن روكيتس بنتيجة 124-109.

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