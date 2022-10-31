رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل أحمد كشري.. ورأيه في أداء الفريق

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن تذبذب أداء لاعبي الفريق أمر طبيعي بسبب تغيير اللاعبين.

وحصد إنبي نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات بتعادل مع بيراميدز وخسارتين أمام طلائع الجيش والمصري.

وقال الشريعي عبر إذاعة ميجا إف إم: "خلال فترة الانتقالات حدث تغيير شامل في الفريق وذلك الأمر يتطلب فترة من أجل انسجام اللاعبين مع بعضهما البعض بجانب التعود على طريقة أحمد كشري".

وأضاف "أتوقع أن الفترة التي يحتاجها الفريق تصل إلى ثلاث أو أربع مباريات للظهور بشكل جيد".

وتابع رئيس إنبي "هناك مؤشرات واضحة لسد ثغرات الفريق والظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة".

وأوضح الشريعي "النتائج ستتغير خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى فترة التوقف ستكون مناسبة جدا".

وبسؤاله عن حقيقة إقالة أحمد كشري حال الخسارة من الزمالك كشف "لا يوجد مدير فني يتم تقييمه في أربع مباريات وأرى أن ذلك أمر غير احترافي ومن الظلم أن أحكم على عمله خلال تلك الفترة القصيرة".

ويلعب إنبي أمام الزمالك مساء الأربعاء في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.

وتابع الشريعي "الزمالك فريق قوي جدا وهو بطل الدوري، ولذلك نعرف أننا أمام مواجهة صعبة".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته "رأيي أن لعب مباريات قوية أمام بيراميدز والزمالك والمصري وطلائع الجيش في بداية المسابقة أمر جيد لتجاوز الصعب أولا".