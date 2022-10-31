رئيس إنبي يكشف حقيقة رحيل أحمد كشري.. ورأيه في أداء الفريق

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

شيملس بيكلي - إنبي

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن تذبذب أداء لاعبي الفريق أمر طبيعي بسبب تغيير اللاعبين.

وحصد إنبي نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات بتعادل مع بيراميدز وخسارتين أمام طلائع الجيش والمصري.

وقال الشريعي عبر إذاعة ميجا إف إم: "خلال فترة الانتقالات حدث تغيير شامل في الفريق وذلك الأمر يتطلب فترة من أجل انسجام اللاعبين مع بعضهما البعض بجانب التعود على طريقة أحمد كشري".

أخبار متعلقة:
محمود جاد: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. والطموح يزيد مع كل مباراة دغموم: توقعت هدفي في إنبي المصري يكسر صيامه التهديفي ويحقق فوزه الأول في الدوري بثنائية على إنبي سجل وصنع للمرة الأولى.. مروان حمدي رجل مباراة المصري وإنبي

وأضاف "أتوقع أن الفترة التي يحتاجها الفريق تصل إلى ثلاث أو أربع مباريات للظهور بشكل جيد".

وتابع رئيس إنبي "هناك مؤشرات واضحة لسد ثغرات الفريق والظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة".

وأوضح الشريعي "النتائج ستتغير خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى فترة التوقف ستكون مناسبة جدا".

وبسؤاله عن حقيقة إقالة أحمد كشري حال الخسارة من الزمالك كشف "لا يوجد مدير فني يتم تقييمه في أربع مباريات وأرى أن ذلك أمر غير احترافي ومن الظلم أن أحكم على عمله خلال تلك الفترة القصيرة".

ويلعب إنبي أمام الزمالك مساء الأربعاء في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.

وتابع الشريعي "الزمالك فريق قوي جدا وهو بطل الدوري، ولذلك نعرف أننا أمام مواجهة صعبة".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته "رأيي أن لعب مباريات قوية أمام بيراميدز والزمالك والمصري وطلائع الجيش في بداية المسابقة أمر جيد لتجاوز الصعب أولا".

الدوري المصري إنبي أحمد كشري الزمالك
نرشح لكم
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا خبر في الجول - سامسون وعبد الشافي خارج مباراة الزمالك وإنبي مصيلحي لـ في الجول: سياستنا أثبتت نجاجها.. وهدف الاتحاد المنافسة على مركز متقدم كريم الديب: طلبت التغيير عندما اشتد الألم.. وهدفنا مواصلة الدوري بهذا الشكل رامي صبري رجل مباراة فاركو والمقاولون
أخر الأخبار
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري ساعة | الكرة المصرية
سباليتي يرد على المقارنات بين صلاح وكفاراتسخيليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا ساعة | الكرة المصرية
أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يستهل مشواره بالخسارة أمام مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سيميوني: ما يحدث مؤلم ولكن علينا أن نواصل التنافس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: وضعنا الحالي أفضل من سبتمبر.. وموقف خماسي الفريق من مواجهة بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس