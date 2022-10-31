شكوك حول لحاق جناح الأرجنتين بـ كأس العالم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

قد لا يشارك الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فياريال مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وتعرض لو سيلسو للإصابة في مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

وقال كيكي ستيين مدرب فياريال عقب اللقاء إن لو سيلسو أصيب في العضلة الضامة.

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فيما ذكرت تقارير إسبانية أن اللاعب الأرجنتيني سيحتاج إلى فترة راحة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر بعد 3 أسابيع من الآن.

ويعد لو سيلسو أحد الأسماء التي يعتمد عليها ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

ولعب لو سيلسو 41 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وفاز معه بكوبا أمريكا 2021 وبكأس أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية على حساب إيطاليا.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المونديال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم السعودية والمكسيك وبولندا.

جيوفاني لو سيلسو الأرجنتين فياريال
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