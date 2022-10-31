التشكيل - عبد النعيم أساسي مع الاتحاد.. وزولا ومحارب مع طلائع الجيش

يعوض محمد صالح غياب محمود علاء في تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش، وكان علاء قد تعرض للطرد في المباراة السابقة.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

ويبدأ إسلام عبد النعيم في التشكيل الأساسي للفريق السكندري، بينما يبدأ طلائع الجيش بالثنائي إسلام محارب وأحمد زولا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمد صالح – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو – مروان عطية – كريم الديب.

الهجوم: إسلام عبد النعيم - أوستن أموتو – أحمد عادل

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمرو خليل - عبد الله نصيب - كريستيفو مابولولو - خالد الغندور - فوزي الحناوي - محمود عبد العزيز - محمد الصباحي - سعيدو سيمبوري - أحمد عيد.

بينما تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: حسن مجدي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور – أحمد متعب

الوسط: إسلام محارب – أحمد عبد الرحمن زولا – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: أحمد سمير – خالد قمر – كريم طارق

وحقق الاتحاد السكندري العلامة الكاملة في أول جولتين بعد الفوز على كل من أسوان والداخلية.

أما طلائع الجيش فتعادل سلبيا أمام الداخلية قبل أن يتفوق على فريق إنبي.