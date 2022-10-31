مؤتمر كلوب: لا أستبعد رؤية نابولي في نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام نابولي

لا يستبعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رؤية فريق نابولي يظهر في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد التألق اللافت للفريق الإيطالي هذا الموسم.

ويحل نابولي متصدر الدوري الإيطالي ومجموعته في دوري الأبطال ضيفا على ليفربول في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات في صراع على صدارة المجموعة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "إذا لعب نابولي كما يفعل الآن، فلديهم فرصة للذهاب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالتأكيد".

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وأضاف "علينا أن نقاتل وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المواجهة الصعبة. المشكلة هي أن فريق نابولي سيقاتل أيضًا. إنهم في أفضل حالاتهم".

وأكمل "خبرة لوتشانو سباليتي صنعت فريقا مميزا لنابولي ببعض التعاقدات الجيدة، أنا أحترم ما يفعله".

وشدد المدرب الألماني "أنا لست خائفا من مباراة نابولي، بل أتطلع إليها بشدة".

ويحتل نابولي صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي يمكنه تصدر المجموعة لو انتصر بفارق 4 أهداف، إذ خسر في إيطاليا بنتيجة 1-4، علما بأن المواجهات المباشرة هي التي تحسم صدارة المجموعة.

وواصل "لقد فزنا مرة واحدة على نابولي في السنوات الأخيرة، إنها دائما مواجهة صعبة".

وتابع كلوب "جميع الفرق الآن تشتم رائحة إمكانية الفوز ضدنا".

وأتم "بعد أسابيع سيتوقف الموسم، وأتمنى أن يتمتع اللاعبون العائدون من كأس العالم باللياقة البدنية وبصحة جيدة، ليمكننا إعادة ضبط بعض الأشياء والانطلاق بعدها".

ليفربول تلقى خسارتين متتاليتين، أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، ليتقهقر إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 14 جولة.

ليفربول نابولي يورجن كلوب
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