مؤتمر ناجلزمان: سأريح بعض اللاعبين أمام إنتر.. ونسعى للعلامة الكاملة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أوضح يوليان ناجلزمان أنه سيريح بعض لاعبيه أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مشددا على أن فريقه يسعى للفوز من أجل الوصول للعلامة الكاملة.

ويحل إنتر ضيفا على بايرن في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بعد أن ضمن كلاهما التأهل لدور الـ16.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "سأريح بعض اللاعبين أمام إنتر لأن بعضهم يشعر بالتعب من توالي المباريات، ستتاح الفرصة للاعبين الآخرين للظهور".

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وأضاف "نريد الفوز بالمباراة، فالوصول لـ18 نقطة من أصل 18 في المجموعة سيكون جيدا جدا".

وأكمل "إنتر يلعب كرة قدم رائعة. لم يكن الأمر سهلاً علينا في مباراة الذهاب، والفضل يعود لسيموني إنزاجي".

ولم يتعجب ناجلزمان من تأهل إنتر إلى دور الـ16 على حساب برشلونة، وقال "إنتر لديه فريق جيد جدا، مثل برشلونة. لكن التفاصيل صنعت الفارق. في دوري أبطال أوروبا لا يمكنك تحمل الأخطاء. لذلك لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة لي".

وتحدث مدرب بايرن عن لاعبيه المصابين قائلا "ليروي ساني وماتيس دي ليخت ولوكاس هيرنانديز. ليسوا متاحين لمباراة إنتر ومن المحتمل أن يعودوا إلى الفريق في المباراة التالية ضد هرتا برلين في الدوري".

وواصل "توماس مولر سيتدرب هذا الأسبوع لكنني لا أعتقد أنه سيكون متاحا أمام هرتا برلين، وفيما يتعلق بمانويل نوير نأمل أن يعود ضد هرتا برلين، لقد ظهر بشكل جيد في تدريب اليوم. لكن علينا أن ننتظر".

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان
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