اسكواش - لا جديد في التصنيف العالمي.. واستمرار علي فرج ونوران جوهر على القمة

استمر ثنائي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر على قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

ويصدر اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش التصنيف العالمي اسبوعيا.

ولم تحدث أي تغييرات على التصنيف العالمي ذلك الأسبوع في المراكز العشرين الأولى.

وكان مصطفى عسل قد تقدم مركزين في التصنيف العالمي لرجال الاسكواش ليصبح الثالث عالميا منذ الأسبوع الماضي.

وتوج عسل الأسبوع الماضي بلقب بطولة كأس جراسهوبر بعد الفوز على زميله مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة اللاعبين العشر الأوائل بالتصنيف العالمي للرجال.

وعلى مستوى السيدات لم يشهد تصنيف الأسبوع الجاري أي تغيير في قائمة أول عشر لاعبات.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف بينما نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي ثالثة.

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب كأس جراسهوبر في نسخته الأولى للسيدات.