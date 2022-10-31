الإصابة تضرب لوكاكو قبل أسابيع من كأس العالم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أعلن نادي إنتر إصابة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم.

مهاجم منتخب بلجيكا الذي يتطلع للمشاركة في مونديال قطر 2022 غاب عن معظم فترات الموسم بسبب الإصابة.

وأفاد إنتر في بيان يوم الإثنين أن الفحوصات التي خضع لها لوكاكو أثبتت إصابته في العضلة الضامة.

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وأوضح البيان أن الفريق الطبي لإنتر سيتابع حالة لوكاكو باستمرار لمعرفة مدة غيابه.

وغاب لوكاكو عن صفوف إنتر لمدة شهرين بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

قبل أن يعود الأسبوع الماضي ويشارك كبديل في مباراة فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا والتي شهدت تسجيله لهدف.

كما شارك كبديل أيضا في مباراة سامبدوريا في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

وبذلك تأكد غياب لاعب تشيلسي المعار عن لقاء بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

فيما تنتظر جماهير بلجيكا موقف المهاجم القوي من المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق يوم 20 نوفمبر.

روميلو لوكاكو بلجيكا إنتر
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