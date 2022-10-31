الرابعة الرياضية: مساعد لويس إنريكي يتولى تدريب العراق

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - خيسوس كاساس - إسبانيا

تولى الإسباني خيسوس كاساس تدريب منتخب العراق خلفًا لـ راضي شنيشل.

وذكرت القناة الرابعة الرياضية العراقية أن اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع كاساس لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وأوضح علي نوري الصحفي في قناة آي نيوز العراقية وجريدة الوطن القطرية، أن كاساس يصل العراق الأربعاء المقبل لتوقيع العقد.

وأشار نوري إلى أن شنيشل المدرب المؤقت سيواصل قيادة العراق في مباراتي المكسيك والإكوادور الوديتين خلال توقف نوفمبر، ثم سيبدأ كاساس مهمته أمام كوستاريكا ثم فنزويلا.

وكان السلوفيني سريتشكو كاتانيتس قد رحل عن تدريب العراق في يونيو 2021، ليعوضه الهولندي المخضرم ديك أدفوكات الذي لم يصمد إلا لـ 5 أشهر.

وحضر بعدها المونتينجري جيليكو بيتروفيتش الذي دامت ولايته 71 يومًا فقط.

واستمر التغيير الفني في العراق بتولي المدرب الوطني عبد الغني شهد لأقل من شهر، قبل أن يأتي شنيشل في أغسطس الماضي.

من هو كاساس

يحظى كاساس بسمعة مميزة، إذ كان المدرب المساعد في منتخب إسبانيا بين يوليو 2018 وفبراير 2022.

وعمل كاساس كالذراع الأيمن لـ لويس إنريكي المدير الفني الحالي لـ لاروخا، وعاونه خلال الوصول لنصف نهائي يورو 2020، ولنهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

وسبق لـ كاساس العمل في برشلونة كمحلل أداء للفريق الرديف، وككشاف للفريق الأول، ثم محلل أداء للفريق الأول خلال ولاية لويس إنريكي.

كما كان كاساس مساعد خابي جراسيا في تدريب واتفورد الإنجليزي خلال عام 2018 قبل انضمامه إلى منتخب إسبانيا.

المدرب صاحب الـ 49 سيكون الرجل الأول مع العراق لأول مرة في مسيرته.

ويلعب العراق 4 مباريات ودية في نوفمبر، الأولى أمام المكسيك يوم 9 نوفمبر في مدينة جيرونا الإسبانية، ثم يتحوّل إلى العاصمة مدريد لمواجهة الإكوادور يوم 12 نوفمبر.

ويواصل الاختبارات الودية يوم 17 نوفمبر أمام كوستاريكا في مدينة البصرة، ثم يختتم المواجهات الودية يوم 21 نوفمبر أمام فنزويلا.

ويستضيف العراق منافسات خليجي 25 مطلع العام المقبل، إذ يتواجد في مجموعة تضم عُمان والمملكة العربية السعودية واليمن.

ويستعد العراق لخوض غمار كأس آسيا 2023 الصيف المقبل بعد حوالي عقد ونصف من إنجازه التاريخي بالتتويج بنسخة 2007.

العراق إسبانيا لويس إنريكي كأس آسيا خليجي 25
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