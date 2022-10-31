مفاجأة مدوية.. ماركا: بيكيه في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم

يتواجد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في قائمة إسبانيا المبدئية لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بيكيه هو أحد اختيارات لويس إنريكي المدير الفني لـ لاروخا ضمن 55 لاعبًا تم تسليم أسمائهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولا يعلن فيفا عن تلك القوائم ويترك الحرية للاتحادات الوطنية، وقد اختارت إسبانيا عدم الكشف عن القائمة المبدئية.

لكن مصدر من داخل نادي برشلونة أوضح لـ ماركا أن بيكيه أحد اللاعبين المستدعين لتلك القائمة.

وذكر المصدر نفسه أن كل لاعبي برشلونة القابلين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المونديال قد تواجدوا في القوائم المبدئية باستثناء سيرجي روبيرتو المصاب، وهيكتور بيليرين الذي لم يشارك كثيرًا منذ انضمامه قادمًا من أرسنال.

🚨🚨💣 ¡OJO a esto! ¡¡Piqué, en la prelista para el Mundial!! 🇪🇸 https://t.co/MXXP1gcBVU — MARCA (@marca) October 31, 2022

ورغم صعوبة انضمام بيكيه للقائمة النهائية لـ إسبانيا التي ستُعلَن يوم 11 نوفمبر، لكن انضمامه للقائمة المبدئية يعد في حد ذاته مفاجأة كبرى.

بيكيه (35 عامًا) يعيش أسوأ لحظات مسيرته، إذ خرج تمامًا من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة.

وشارك بيكيه في 8 من أصل 17 مباراة لـ برشلونة هذا الموسم، منها 4 فقط كأساسي.

وجاءت مشاركة بيكيه بسبب الإصابات الكبيرة التي ضربت خط دفاع برشلونة وأطاحت بـ جول كوندي، وأندرياس كريستينسن، ورونالد أراوخو، وسيرجي روبيرتو، وبيليرين، لفترات طويلة من الموسم الحالي.

وارتكب بيكيه عدة أخطاء مؤثرة خلال ظهوره في مباراة إنتر ميلان بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، مما تسبب في توديع برشلونة للمسابقة.

واعتزل بيكيه دوليًا مع نهاية كأس العالم 2018، ولم يظهر بقميص إسبانيا من وقتها.

ويمتلك بيكيه 102 مباراة دولية مع لاروخا بين 2019 و2018، سجل خلالها 5 أهداف، وساهم في التتويج بكأس العالم 2010 ويورو 2012.

وحاله حال المخضرم الآخر سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، فـ بيكيه يأتي في الترتيب خلف عدة مدافعين آخرين بحسابات لويس إنريكي.

ويفضّل لويس إنريكي التعويل على أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي، وإنييجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو، وباو توريس لاعب فياريال، وإيريك جارسيا لاعب برشلونة، ودييجو يورينتي لاعب ليدز يونايتد، وهوجو جيامون لاعب فالنسيا.