قبل 3 أسابيع من كأس العالم.. نوير يعود لتدريبات بايرن

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن - إشبيلية

قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم 2022.. شارك الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ في تدريبات فريقه تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

نوير يعاني من إصابة في الكتف ابعدته عن مباريات بايرن الأخيرة.

وتدرب نوير يوم الإثنين لأول مرة بشكل طبيعي.

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وأوضحت جريدة كيكر أن مشاركة نوير في المونديال أصبحت شبه مؤكدة.

وكان يوليان ناجلزمان مدرب بايرن قد قال في بداية الأسبوع الماضي إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نهدف لعودته في مباراة ماينز في الدوري. إصابته في مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

وتابع "سيغيب عن كأس العالم؟ لا أعتقد ذلك، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".

لكنه غاب أمام برشلونة وماينز.

في الأسبوع قبل الماضي، أوضح تقرير بيلد أن ناجلزمان منح حرية العودة في الوقت المناسب لحارسه مانويل نوير بسبب كأس العالم.

وذكرت جريدة بيلد أن نوير البالغ من العمر 36 عاما يفكر في كأس العالم ولا يريد المخاطرة بالإصابة في كتفه، خاصة وأنه قد يكون المونديال الأخير له.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان منح نوير الحرية ليقرر متى يريد العودة متى شعر أنه لائق بنسبة 100٪.

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