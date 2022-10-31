لاجازيتا ديلو سبورت: إصابة جديدة لـ بوجبا.. يحتاج معجزة للحاق بالمونديال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

تعرض بول بوجبا لاعب يوفنتوس لإصابة جديدة خلال تدريبات فريقه، ستبعده على الأرجح عن منافسات كأس العالم 2022.

وأفادت الصحفية الإيطالية فابيانا ديلا فالي عبر صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن بوجبا أصيب في الفخذ الأيمن أثناء التدرب مع يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن حضور بوجبا في كأس العالم الشهر المقبل بات غير مرجح.

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وأوضح التقرير أن معجزة فقط ستكون كفيلة بلحاق بوجبا بكأس العالم مع بلاده فرنسا.

وخضع بوجبا لعملية جراحية مطلع الموسم بعد انضمامه إلى يوفنتوس مجانًا قادمًا من مانشستر يونايتد، وغاب عن كل مباريات فريقه لعدة أشهر.

وعاد بوجبا مؤخرًا للتدريبات وكان منتظرًا أن يظهر في آخر مباراتين لـ يوفنتوس قبل كأس العالم.

لكن مع الانتكاسة الجديدة، سيغيب بوجبا عن يوفنتوس حتى نهاية 2022.

ويأمل الجهاز الطبي لـ يوفنتوس أن تكون آلام الفخذ التي نالت من بوجبا مجرد حمل زائد وليس أمرًا خطيرًا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقتٍ سابق أن ديديه ديشامب مستعد لعمل استثناء للاعبه بوجبا أحد ركائزه الأساسية في رحلة التتويج بمونديال 2022.

ولا يمانع ديشامب ضم بوجبا لقائمة فرنسا حتى لو لم يكن جاهزًا بالكامل لخوض المباريات الأولى ودون أن يلعب أي دقيقة مع فريقه هذا الموسم.

وتعاني فرنسا من أزمة في خط الوسط، إذ تأكد غياب النجم نجولو كانتي لاعب تشيلسي بدوره للإصابة.

وكانت مشاركة بوجبا مع فرنسا محل شك بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية، ومع الإصابة الجديدة بات ظهوره صعبًا للغاية.

بوجبا (29 عامًا) يمتلك 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، سجل فيها 11 هدفًا، منها هدف في نهائي كأس العالم 2018 بتسديدة جميلة في شباك كرواتيا.

ولم يظهر بوجبا بقميص فرنسا منذ مباراة جنوب إفريقيا الودية بشهر مارس الماضي.

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