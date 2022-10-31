تحليل في الجول - أمير عبد الحليم يناقش تعثر ريال مدريد وانفجار أرسنال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 11:06

كتب : أمير عبد الحليم

أمير عبد الحليم - أخطر دوري في العالم

تعثر ريال مدريد في الدوري الإسباني، وانفجر أرسنال في الدوري الإنجليزي، وتبعه مانشستر يونايتد بفوز صعب على وست هام.. كل ذلك وأكثر يحلله ويناقشه أمير عبد الحليم عبر FilGoal.com.

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي تحليل في الجول
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