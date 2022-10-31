تحليل في الجول - أمير عبد الحليم يناقش تعثر ريال مدريد وانفجار أرسنال

تعثر ريال مدريد في الدوري الإسباني، وانفجر أرسنال في الدوري الإنجليزي، وتبعه مانشستر يونايتد بفوز صعب على وست هام.. كل ذلك وأكثر يحلله ويناقشه أمير عبد الحليم عبر FilGoal.com.

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