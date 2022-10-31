بنتيجة تاريخية.. باتشوكا يحصد لقب الدوري المكسيكي أبيرتورا 2022

توج باتشوكا بالدوري المكسيكي (أبيرتورا 2022) بتغلبه على نظيره تولوكا 3-1 في إياب الدور النهائي للمسابقة.

وأكد باتشوكا فوزه العريض ذهابًا في ملعب تولوكا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد اللقب.

المباراة التي أقيمت في ملعب هيدالجو، عرفت تقدُم تولوكا بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق راؤول "إل ديدوس" لوبيز.

تولوكا الذي كان في حاجة إلى معجزة هائلة، انهار بعدها وتلقى 3 أهداف متتالية سجلها فيكتور "بوتشو" جوزمان، ونيكولاس إيبانيز، وجوستافو كابرال في الدقائق 45، و53، و75.

ليحصد باتشوكا لقبه السابع تاريخيًا، والأول منذ كلاوسورا 2016.

وبات فيرناندو نافارو موران جناح تولوكا أول لاعب يخسر 3 نهائيات متتالية في الدوري المكسيكي مع 3 فرق مختلفة.

نافارو خسر نهائي أبيرتورا 2021 مع ليون، ثم نهائي كلاوسورا 2022 مع باتشوكا، وأخيرًا نهائي أبيرتورا 2022 مع تولوكا.

وتأهل باتشوكا وتولوكا إلى دوري أبطال الكونكاكاف 2024 بوصولهما للمباراة النهائية.

واحتل باتشوكا المركز الرابع في الدوري النظامي، بينما حل تولوكا سادسًا.

وتفوق باتشوكا في مرحلة حسم اللقب -التي تُلعَب بنظام خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب- على تيجرس، ومونتيري، قبل أن يسحق تولوكا في النهائي.

وتنطلق مرحلة كلاوسورا في يناير 2023 بعد خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.