قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ضمن الغيابات.. وظهور عربي قبل مواجهة بلزن

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

برشلونة

يغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ضمن غيابات بالجملة في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيكتوريا بلزن.

إلياس أخوماش

النادي : برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن غدا الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب برشلونة عن ثمن النهائي وتأهله إلى منافسات الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

أخبار متعلقة:
جيرونا كابوس ريال مدريد يقدّم خدمة ثمينة لجاره برشلونة برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب الثالث عشر.. رصاصة ليفاندوفسكي تنقذ برشلونة أمام فالنسيا في الوقت القاتل تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا

ويأتي غياب ليفاندوفسكي ضمن غيابات ضمت جول كوندي وإريك جارسيا المصابين.

وشهدت القائمة تواجد المغربي إلياس أخوماش والذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضا، كما ظهر الثلاثي أليكس فايي ومارك كاسادو والفارو سانز.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس.

الدفاع: جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - أليكس فايي - أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

الوسط: فرانك كيسي - مارك كاسادو - بيدري - جافي - ألفارو سانز - فرينكي دي يونج - بابلو توري.

الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - إلياس أخوماش - رافينيا - عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وحسم فريقا بايرن ميونيخ -15 نقطة- وإنتر -10 نقاط تأهلهما إلى ثمن النهائي.

قائمة برشلونة دوري أبطال أوروبا ليفاندوفسكي
نرشح لكم
كونسيساو يعادل الرقم القياسي لـ فيريرا مع بورتو في دوري أبطال أوروبا مدافع ليفربول: هدف صلاح كان مفتاح الفوز المريح على أياكس إنزاجي: حققنا إنجازا بالتأهل في مجموعة تضم بايرن وبرشلونة تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية ناجلسمان: فاجأنا برشلونة بهذا الأمر.. وتصدرنا المجموعة الأصعب في الأبطال كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا
أخر الأخبار
تحليل في الجول - أمير عبد الحليم يناقش تعثر ريال مدريد وانفجار أرسنال دقيقة | تحليل في الجول
كأس العالم – منتخب هولندا الذي لم يصبح هولندا.. العالم مدين له لكنه ليس عملاقا 19 دقيقة | قطر 2022
بنتيجة تاريخية.. باتشوكا يحصد لقب الدوري المكسيكي أبيرتورا 2022 21 دقيقة | أمريكا
قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ضمن الغيابات.. وظهور عربي قبل مواجهة بلزن 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الإثنين 31 أكتوبر 2022.. مباراتان في الدوري المصري 54 دقيقة | الكرة المصرية
صراع مانشستر.. من وحي الدربي بين حياة فيرجسون وثأر هالاند 10 ساعة | تقرير في الجول
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني 10 ساعة | الكرة المصرية
محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس