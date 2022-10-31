قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ضمن الغيابات.. وظهور عربي قبل مواجهة بلزن

يغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ضمن غيابات بالجملة في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيكتوريا بلزن.

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن غدا الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب برشلونة عن ثمن النهائي وتأهله إلى منافسات الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويأتي غياب ليفاندوفسكي ضمن غيابات ضمت جول كوندي وإريك جارسيا المصابين.

وشهدت القائمة تواجد المغربي إلياس أخوماش والذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضا، كما ظهر الثلاثي أليكس فايي ومارك كاسادو والفارو سانز.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس.

الدفاع: جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - أليكس فايي - أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

الوسط: فرانك كيسي - مارك كاسادو - بيدري - جافي - ألفارو سانز - فرينكي دي يونج - بابلو توري.

الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - إلياس أخوماش - رافينيا - عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وحسم فريقا بايرن ميونيخ -15 نقطة- وإنتر -10 نقاط تأهلهما إلى ثمن النهائي.