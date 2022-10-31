مواعيد مباريات الإثنين 31 أكتوبر 2022.. مباراتان في الدوري المصري

تستأنف اليوم الإثنين الموافق 31 من شهر أكتوبر 2022 مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويقام اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويذاع في الخامسة مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل فاركو ضيفا على المقاولون العرب في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

يفتتح نادي وادي دجلة مشواره في النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتلعب سيدات وادي دجلة أمام مازيمبي في تمام التاسعة مساء في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

الدرجة الثانية

تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وتنطلق جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.

وتأتي المباريات كالتالي:

بروكسي × هلال مطروح

المجد السكندري × دكرنس

نبروه × طنطا

جمهورية شبين × كفر الشيخ

المصري بالسلوم × سبورتنج

بلدية المحلة × الأولمبي

المنصورة × بايونيرز

الحمام × أبو قير للأسمدة