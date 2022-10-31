أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

أحمد سيد غريب - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

تحدث أحمد سيد غريب مهاجم منتخب مصر الأولمبي والمعار من الأهلي إلى الاتحاد السكندري عن فوز المنتخب على إسواتيني بهدف دون رد.

وقال غريب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ الشعب المصري بهذا الفوز. اتحاد الكرة وفر لنا كل ما نحتاج إليه".

وأضاف "اللاعبون داخل الملعب وخارجه على قدر المسؤولية. كلنا على قلب رجل واحد".

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وعن سبب تراجع أداء المنتخب قال غريب: "لا يوجد مقصرين بيننا. نحن نبدأ كتابة التاريخ لنا ولمنتخب مصر وهذا ما نتمناه في أولمبياد باريس 2024".

وأوضح "الخصم دخل عدة معسكرات خارجية ويعرف لاعبوه بعضهم البعض بشكل أفضل. نحن خضنا معسكرنا الثالث قبل المباراة، ومع الوقت سنتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل".

وتغلب منتخب مصر على إسواتيني إيابا بهدف دون رد، بعد التعادل ذهابا دون أهداف في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا في المرحلة الفاصلة في شهر مارس 2023، للتأهل إلى البطولة التي تقام في نوفمبر 2023، والتي تؤهل بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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