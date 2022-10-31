محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

محمد أشرف - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

تحدث محمد أشرف ظهير الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي عن فوز المنتخب على إسواتيني بهدف دون رد وعلاقته بمدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر.

وقال أشرف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله تخطينا مرحلة صعبة ولدينا فرصة لإعادة حساباتنا والتركيز فيما هو قادم".

وأضاف "المباراة كانت صعبة ولكننا كنا نعلم أننا سنفوز رغم سوء الحظ في الشوط الأول".

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وأوضح "لم نتجمع كثيرا وبالتالي لا يوجد تأقلم، وبإذن الله سننسجم بشكل أفضل مع تكرار تجمع اللاعبين".

وعن فوز الأهلي في كأس السوبر قال أشرف: "كنت واثقا في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب لأجل الجماهير التي تستحق السعادة".

وعن علاقته بالمدرب السويسري كولر قال: "أنا موجود مع النادي الأهلي وتحت أمره في أي وقت. المدرب يتحدث معي ويشاهدني مع المنتخب وعلى تواصل مستمر معي".

وتغلب منتخب مصر على إسواتيني إيابا بهدف دون رد، بعد التعادل ذهابا دون أهداف في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا في المرحلة الفاصلة في شهر مارس 2023، للتأهل إلى البطولة التي تقام في نوفمبر 2023، والتي تؤهل بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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