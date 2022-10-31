مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور عن الموعد الذي سيعلن فيه عما جاء في جلسته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وقال مرتضى في فيديو عبر صفحته بموقع يوتيوب: "يوم الخميس سوف أكشف ما دار بيني وبين وزير الرياضة في الاجتماع بيننا بشأن الأزمات التي نتعرض لها بشكل متعمد".

وأضاف "في مباراة السوبر شيكابالا تعرض للسباب بدون سبب من بعض الجماهير المنتسبة لـ الأهلي زورا، ورغم ذلك وجهنا التهنئة للفريق الفائز".

أخبار متعلقة:
بعد عودته من قطر.. نبيل عماد يشارك في مران الزمالك مران الزمالك - تأهيل عواد ومستجدات فتوح.. فيريرا يلغي التقسيمة الزمالك: الونش يستعد للسفر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة

وأكمل "هذا كان محور الحديث بيني وبين وزير الرياضة، وأيضا بعض الأزمات الأخرى المتسبب فيها ممدوح عباس ومحمود الخطيب".

وواصل "نادي الزمالك في أزمة كبيرة لأن هناك شخص يريد مضايقة ملايين من جمهور الزمالك".

وأوضح "مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع أن الشركة الراعية تعطينا 30 مليون جنيه في السنة يخصم منهم 20% للشركة الراعية و12% ضريبة قيمة مضافة و5% للنقابات الرياضية".

وأتم تصريحاته "بينما تعطي الأهلي أكثر من مليار جنيه رغم أن الزمالك بطل الدوري موسمين وبطل الكأس، وهذا يدل أنه لا يوجد عدالة".

الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر حمزة علاء: الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي تعرض للظلم عبد الرحمن عاطف: الضغوط كبيرة على المنتخب الأولمبي.. والجيل السابق ظروفه أفضل مصطفى سعد: هذا سبب إهدار الفرص أمام إسواتيني.. والبداية جيدة خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة فتوح بشرخ في وجه القدم عربي بدر: المنتخب الأولمبي سيتحسن مع المباريات.. وسنشرف الكرة المصرية
أخر الأخبار
صراع مانشستر.. من وحي الدربي بين حياة فيرجسون وثأر هالاند 17 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني 26 دقيقة | الكرة المصرية
محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب 28 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار 41 دقيقة | الكرة المصرية
سواريز يسجل في شباك ليفربول.. ويقود ناسيونال للفوز بالدوري الأوروجوياني 44 دقيقة | أمريكا
انتهت الحصانة خارج الديار.. فيورنتينا يطيح بسلسلة ميلان ويذيقه الهزيمة الثانية ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
دي خيا: في مانشستر يونايتد نريد الفوز دائما.. وأنا هنا لمساعدة الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس