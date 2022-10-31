مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار

كشف مرتضى منصور عن الموعد الذي سيعلن فيه عما جاء في جلسته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وقال مرتضى في فيديو عبر صفحته بموقع يوتيوب: "يوم الخميس سوف أكشف ما دار بيني وبين وزير الرياضة في الاجتماع بيننا بشأن الأزمات التي نتعرض لها بشكل متعمد".

وأضاف "في مباراة السوبر شيكابالا تعرض للسباب بدون سبب من بعض الجماهير المنتسبة لـ الأهلي زورا، ورغم ذلك وجهنا التهنئة للفريق الفائز".

وأكمل "هذا كان محور الحديث بيني وبين وزير الرياضة، وأيضا بعض الأزمات الأخرى المتسبب فيها ممدوح عباس ومحمود الخطيب".

وواصل "نادي الزمالك في أزمة كبيرة لأن هناك شخص يريد مضايقة ملايين من جمهور الزمالك".

وأوضح "مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع أن الشركة الراعية تعطينا 30 مليون جنيه في السنة يخصم منهم 20% للشركة الراعية و12% ضريبة قيمة مضافة و5% للنقابات الرياضية".

وأتم تصريحاته "بينما تعطي الأهلي أكثر من مليار جنيه رغم أن الزمالك بطل الدوري موسمين وبطل الكأس، وهذا يدل أنه لا يوجد عدالة".