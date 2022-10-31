سواريز يسجل في شباك ليفربول.. ويقود ناسيونال للفوز بالدوري الأوروجوياني
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:32
كتب : FilGoal
قاد لويس سواريز فريقه ناسيونال للفوز بلقب الدوري الأوروجوياني بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وسجل سواريز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50 من المباراة.
قبل أن يوقع على الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الأول.
وبذلك يحصد ناسيونال لقب الدوري للمرة الـ49 في تاريخه.
¿Que es #𝗨𝗻𝗮𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮𝗜𝗻𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 @LuisSuarez9?
Una 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗚𝗜𝗚𝗔𝗡𝗧𝗘 🙌🏼 pic.twitter.com/GX0Bka8X6X— Nacional (@Nacional) October 30, 2022
ويقلص الفارق مع بنيارول منافسه التقليدي وصاحب العدد الأكبر من الألقاب برصيد51 لقبا.
سواريز انتقل إلى ناسيونال في يوليو الماضي ليسجل ستة أهداف ويصنع ثلاثة آخرين في 19 مباراة.
وأعلن ابن الـ35 عاما رحيله عن الفريق بنهاية الموسم في وقت سابق.
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