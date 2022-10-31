سواريز يسجل في شباك ليفربول.. ويقود ناسيونال للفوز بالدوري الأوروجوياني

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:32

كتب : FilGoal

لويس سواريز يحتفل بالتسجيل مع ناسيونال

قاد لويس سواريز فريقه ناسيونال للفوز بلقب الدوري الأوروجوياني بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل سواريز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50 من المباراة.

قبل أن يوقع على الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الأول.

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وبذلك يحصد ناسيونال لقب الدوري للمرة الـ49 في تاريخه.

ويقلص الفارق مع بنيارول منافسه التقليدي وصاحب العدد الأكبر من الألقاب برصيد51 لقبا.

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سواريز انتقل إلى ناسيونال في يوليو الماضي ليسجل ستة أهداف ويصنع ثلاثة آخرين في 19 مباراة.

وأعلن ابن الـ35 عاما رحيله عن الفريق بنهاية الموسم في وقت سابق.

لويس سواريز ناسيونال أوروجواي
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