انتهت الحصانة خارج الديار.. فيورنتينا يطيح بسلسلة ميلان ويذيقه الهزيمة الثانية

سقط ميلان على يد مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي تورينو الثنائي كوفي ديدجي وأليكسي ميرانتشوك في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب، فيما سجل جونيور ميسياس هدف الروسونيري الوحيد.

وتلقى ميلان خسارته الأولى خارج ملعبه في الدوري الإيطالي منذ 20 نوفمبر 2021، وتحديدا أمام فيورنتينا بنتيجة 4-3 في الأسبوع الثالث عشر للموسم الماضي، وذلك بعد 17 مباراة متتالية.

وهي أيضا ثاني خسارة لميلان في الدوري هذا الموسم، بعد الخسارة أمام نابولي 2-1.

ضربتان على التوالي

سدد رافاييل لياو أولى كرات المباراة في الدقيقة 3 ولكن مرت بجوار القائم.

ورد بييترو بيليجري بتسديدة تصدى لها الحارس سيبريان تاتاروسانو في الدقيقة 19.

الهدف الاول أتى في الدقيقة 35 برأسية كوفي ديدجي بعد ركلة حرة مرسلة ببراعة من فالنتينو لازارو.

وقبل أن يستفيق ميلان، فاجأه أليكسي ميرانتشوك بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد تمريرة من نيكولا فلاسيتش.

استجابة عاجلة

على الفور تحرك ستيفانو بيولي بين الشوطين ودفع بكل من سيرجينو ديست وشارل دي كيتيلاري وأنتي ريبيتش بدلا من بيير كالولو وبراهيم دياز ورافاييل لياو.

وفي الدقيقة 54 كاد ديست المعار من برشلونة أن يقلص الفارق ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وأخيرا تقلص الفارق في الدقيقة 67 بفضل خطأ دفاعي استغله جونيور ميسياس ليسجل هدف ميلان الوحيد.

المناوشات الأخيرة

أتى الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي في الدقيقة 70، فيما تعرض إيفان يوريتش مدرب تورينو للطرد بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 74 أجرى تورينو 3 تبديلات بنزول دافيد زيما وريكاردو رودريجيز ويان كاراموه بدلا من بير شورز وأليساندرو بونجيورنو زبييترو بيليجري.

بينما حل أوليفييه جيرو على حساب ميسياس في الدقيقة 78 بصفوف الروسونيري.

وسدد بن ناصر في الدقيقة 79 ولكن الكرة مرت بجوار القائم، فيما دفع تورينو بالثنائي كارول لينيتي وميشيل أدوبو بدلا من صامويل ريتشي وأليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 85.

بذلك رفع تورينو رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ميلان عند 26 نقطة في المركز الثالث.