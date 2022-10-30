إبراهيموفيتش: كل شيء انهار في فرنسا منذ رحيلي.. يحتاجوني ولا أحتاجهم

عاد زلاتان إبراهيموفيتش لتصريحاته المثيرة للجدل، بعد فترة غياب انشغل فيها بالتعافي من إصابته.

وصرّح إبرا لمحطة "كانال بلوس" الفرنسية: "منذ أن رحلت عن فرنسا انهار كل شيء".

وأضاف: "ليس هناك ما يتحدثون عنه بشأن فرنسا من وقتها".

وتابع: "فرنسا تحتاجي، لكني لا أحتاج فرنسا".

وأتم: "حتى لو امتلكوا مبابي، نيمار، ميسي، فلن يساعدك ذلك لأنك لا تمتلك الإله".

إبراهيموفيتش (41 عامًا) لعب في باريس سان جيرمان بين 2012 و2016، وكان الهدّاف التاريخي للنادي لحظة رحيله.

القائد السابق لمنتخب السويد سجل 158 هدفًا في 180 مباراة مع باريس سان جيرمان.

وفاز إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان بـ 12 لقبًا محليًا مختلفًا، أبرزها الدوري الفرنسي 4 مرات.

ويبتعد إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي لإجرائه عملية جراحية في ركبته.

وقاد إبراهيموفيتش ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عامًا.