خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة فتوح بشرخ في وجه القدم

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

أحمد فتوح مع الزمالك أمام فلامبو

أوضحت الأشعة التي خضع لها أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك إصابته بشرخ في وجه القدم.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض أحمد فتوح للإصابة خلال مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، التي أقيمت في أبو ظبي وفاز بها الفريق الأحمر بثنائية دون رد.

وعلم FilGoal.com أن فتوح خضع للأشعة اليوم الأحد، وجاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في وجه القدم.

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وتقرر وضع اللاعب قدمه في جبيرة طبية بداية من غدا الإثنين وحتى التئام الشرخ.

ومن المنتظر أن يغيب فتوح عن الزمالك لمدة أسبوعين بسبب هذه الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري فانتازي
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