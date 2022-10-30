عربي بدر: المنتخب الأولمبي سيتحسن مع المباريات.. وسنشرف الكرة المصرية

شدد عربي بدر لاعب منتخب مصر الأولمبي أن الفراعنة سيتحسنون مع قادم المباريات، ووعد الجمهور المصري بمنتخب قوي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام في المغرب، وذلك بعد الفوز على إسواتيني بهدف دون رد.

وقال عربي بدري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم نلعب بطولة إفريقيا للشباب بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي المنتخب بكورونا وقتها ولم نلعب مباريات رسمية قبل الآن".

وأضاف "لم نظهر بعد بالشكل الذي يليق بنا وبهذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع "نعد الجماهير أن يتحسن الأداء في المستقبل وأن نفوز بنتائج كبيرة".

وأتم "المنتخب الأولمبي سيكون أفضل وسنشرف الكرة المصرية".

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.