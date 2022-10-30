ميكالي: حسام عبد المجيد وصل مساء أمس وشارك اليوم في المباراة ضد إسواتيني

أبدى روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته بالانتصار الذي تحقق على حساب إسواتيني.

وعبرت مصر إلى الدور الثالث من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بتغلبها 1-0 على إسواتيني في استاد الإسكندرية.

وقال ميكالي بعد المباراة: "منتخب إسواتيني أثبت منذ المباراة الأولى أنه فريق منظم. ونحن من جانبنا استمر إهدار الفرص العديدة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بسبب الأداء وروح اللاعبين قبل النتيجة، في الشوط الثاني بذلوا مجهودًا كبيرًا".

وأشار البرازيلي: "كان هناك بعض الصعوبات التي واجهتنا في تجميع اللاعبين، وكذلك وصولهم المعسكر في أوقات مختلفة".

وأوضح: "حسام عبد المجيد على سبيل المثال وصل بالأمس في وقتٍ متأخر وشارك في مباراة اليوم".

وأكمل: "الفريق سيزداد صلابة وقوة كلما تدربنا سويًا أكثر، وسينعكس ذلك على أداء المنتخب".

وتابع: "نحن وزامبيا منتخبان كبيران، سندخل معسكرًا قريبًا للاستعداد والعمل على تحقيق هدفنا".

وأتم: "سنكتسب مزيدًا من الثقة لنقف على أقدامنا ونصل إلى مباراة زامبيا بشكل جيد".

وتقام البطولة خلال شهر نوفمبر من عام 2023 المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

اعتمد روجيريو في بداية المباراة على تشكيل مكون من:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر – أحمد نبيل "كوكا" – عربي بدر

الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – عماد ميهوب

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط قوي ومحاولات مبكرة لإحراز هدف التقدم.

وأهدر الفراعنة فرصة التقدم في الدقيقة 16 بضربة رأسية من عماد ميهوب اصطدمت في العارضة وأبعدها الدفاع.

وسدد محمود صابر كرة من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها ببراعنة ومنعه من التسجيل.

واستمر ضغط منتخب مصر القوي في الوقت المتبقي من الشوط الأول وتوغل مصطفى سعد من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها أسامة فيصل بضربة رأسية لكن الحارس من جديد تصدى لها.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر ومحاولاته لإحراز الهدف ولكن لم تنتهي الهجمات بالشكل المطلوب أمام المرمى.

ودفع روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بالثنائي حسام عبد المجيد وعبد الرحمن عاطف بدلا من محمد مغربي ومحمود صابر في الدقيقة 60.

ونجح أسامة فيصل في تسجيل هدف فوز منتخب مصر في الدقيقة 70.

وجاء الهدف بعدما توغل الظهير الأيسر محمد أشرف إلى منتصف الملعب، ثم مرر الكرة إلى عماد ميهوب ناحية اليسار ليرسل عرضية أرضية قابلها فيصل في الشباك.

واستمرت سيطرة منتخب مصر حتى نهاية المباراة وإعلان فوز الفراعنة.