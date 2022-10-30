مران الزمالك - تأهيل عواد ومستجدات فتوح.. فيريرا يلغي التقسيمة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:10

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وطالبهم بغلق صفحة مباراة السوبر المحلي الأخيرة بشكل نهائي، ووجه الشكر للاعبين على المجهود المبذول.

وشدد فيريرا على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري للاستمرار في الدفاع عن اللقب.

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وأكد المدير الفني على ثقته التامة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة والظهور بأفضل صورة.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق تقريبا، شرح فيريرا بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة أمام إنبي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في السوبر كأساسيين فقرة تدريبات بدنية إضافية، بعد خوض التدريبات التأهيلية مع بقية اللاعبين.

وقرر فيريرا عقب ذلك إعفاء الأساسيين من خوض باقي الفقرات التدريبية خلال المران.

وأدي محمد عبد الشافي و البنيني سامسون أكينيولا فقرة تدريبات خاصة بالكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عقب أداء الحصة التأهيلية والبدنية مع باقي اللاعبين.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للثنائي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتجهيزهما بالشكل المطلوب للفترة المقبلة.

و أدى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ثلاثي حراسة المرمى تدريبات انقسمت إلى جزئين، الأول عبارة عن حصة تأهيلية لعدة دقائق، والثاني تدريبات فنية مختلفة ركز خلالها على سرعة رد الفعل باستخدام الحواجز.

فيما خاض محمد عواد برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران.

وخاض البدلاء والمستبعدين من مباراة السوبر فقرة خططية خاصة تحت قيادة الجهاز الفني الذي اكتفى بها وقرر عدم إجراء تقسيمة في النهاية.

ويخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة السوبر، وتم استبداله على إثرها.

ويجري الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة فحوصات طبية بشكل مستمر للاعب للاطمئنان عليه لحين التأكد من تعافيه بشكل نهائي من الإصابة قبل العودة للتدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وخسر الزمالك كأس السوبر المصري على يد الأهلي بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي.

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