الزمالك: الونش يستعد للسفر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن أن إدارة الكرة في النادي تنسق في الوقت الحالي مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، لإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك .

وأشار أمير مرتضى إلى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وتعرض الونش للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن الونش سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بسبب الإصابة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.