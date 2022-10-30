الزمالك: الونش يستعد للسفر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:01

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن أن إدارة الكرة في النادي تنسق في الوقت الحالي مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، لإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك .

وأشار أمير مرتضى إلى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وتعرض الونش للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
بعد عودته من قطر.. نبيل عماد يشارك في مران الزمالك وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري والقنوات الناقلة

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن الونش سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بسبب الإصابة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

الزمالك الونش الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر حمزة علاء: الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي تعرض للظلم عبد الرحمن عاطف: الضغوط كبيرة على المنتخب الأولمبي.. والجيل السابق ظروفه أفضل مصطفى سعد: هذا سبب إهدار الفرص أمام إسواتيني.. والبداية جيدة خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة فتوح بشرخ في وجه القدم
أخر الأخبار
صراع مانشستر.. من وحي الدربي بين حياة فيرجسون وثأر هالاند 18 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني 27 دقيقة | الكرة المصرية
محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب 29 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: لا يوجد عدالة.. الزمالك يحصل من الشركة الراعية على 30 مليون والأهلي أكثر من مليار 42 دقيقة | الكرة المصرية
سواريز يسجل في شباك ليفربول.. ويقود ناسيونال للفوز بالدوري الأوروجوياني 46 دقيقة | أمريكا
انتهت الحصانة خارج الديار.. فيورنتينا يطيح بسلسلة ميلان ويذيقه الهزيمة الثانية ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
دي خيا: في مانشستر يونايتد نريد الفوز دائما.. وأنا هنا لمساعدة الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس