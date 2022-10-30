مدرب جيرونا يفاجئ الجميع: أرى أن كرة رودريجو كانت هدفا صحيحا

فاجأ ميتشل المدير الفني لـ جيرونا الجميع، وصرّح أنه يؤمن بصحة هدف ريال مدريد الملغى.

واكتفى ريال مدريد بالتعادل 1-1 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني.

وصرّح ميتشل عن لقطة الهدف الملغى لـ ريال مدريد في نهاية اللقاء: "أرى أن الكرة كانت هدفًا صحيحًا. قلت ذلك بعد مباراة ألميريا. لكن القانون يقول إنها مخالفة. هذا ما حدث لنا أمام ألميريا".

وشرح: "الكرة مرتدة، يجب مراجعة ذلك القانون. لكن لو صفروا علينا مخالفة يومها، فهي مخالفة اليوم أيضًا".

وتابع: "فيما يخص ركلة الجزاء، اللاعبون أخبروني أنها كانت واضحة".

وأتم: "عندما يكون ريال مدريد في مستواه، فإيقافه مستحيل. عانينا بشدة وعرفنا كيف نقاتل، استطعنا إيقاف فينيسيوس وفالفيردي. لعبنا بعقلية كبيرة. عرفنا كيف ننافس جيدًا هذا الموسم، تنقصنا فقط النتائج".

وكان جيرونا قد اعترض بشدة على التحكيم منذ جولتين عندما ألغي له هدف مشابه في خسارته 2-3 أمام ألميريا.











































