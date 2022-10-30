أنشيلوتي يفتح النار على الحكم: لقد اخترعوا ركلة جزاء ضدنا

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قرارات الحكم ميليرو لوبيز خلال التعادل أمام جيرونا.

واكتفى ريال مدريد بالتعادل 1-1 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني.

كيف رأيت المباراة؟

"كانت مباراة صعبة، هذا طبيعي في هذه الفترة من الموسم. لكننا أتممنا المهمة بشكل جيد قبل أن تأتي ركلة الجزاء غير الصحيحة التي كلفتنا فقدان نقطتين. المباراة كانت جيدة".

ما رأيك في ركلة الجزاء التي احتسُبَت لـ جيرونا؟

"ليس هناك ركلة جزاء. لم تلمس اليد. تحدثت مع أسينسيو. صحيح أن ذراع أسينسيو كان في وضع غير طبيعي، لكن الكرة لم تلمسه. وحتى لو لمست الذراع، فقد كانت ملاصقة للجسد. لا أعلم، لقد اخترعوا ركلة الجزاء. لا أستطيع قول المزيد".

وما رأيك في هدف رودريجو الملغى؟

"الحارس لمس الكرة، لكن لو لمسه رودريجو فهي مخالفة. جاتزانيجا كان يقرّب الكرة نحوه وتلك اللحظة التي لمس فيها رودريجو الكرة. لن أناقش تلك الحالة. لكني سأتحدث عن ركلة الجزاء. المشكلة أن القرارين كانا في لحظات حاسمة. لم نلعب كرة قدم رائعة، لكننا أتممنا المهمة حتى حدثت لقطة أسينسيو".

إذًا لم يفز ريال مدريد بسبب هذه الركلة؟

"لا أعرف. لأننا كنا نستطيع التسجيل في لقطات أخرى أيضًا. لكن بالطبع تلك الركلة أثرت على نتيجة المباراة. ربما كان يمكن أن نلعب بطريقة مختلفة، أن نكون أكثر حسمًا، أو ربما نلعب بشكل دفاعي أكبر. لكن في العموم من الصعب الوصول لمستوى عالٍ في هذا الوقت من الموسم".

لماذا لم يشارك تشواميني؟

"تشواميني عانى من انزعاجات بسيطة، ليست أمرًا خطيرًا، وأنا فضّلت عدم المخاطرة به. سيكون حاضرًا يوم الأربعاء".

وما رأيك في المباراة التي قدّمها كامافينجا؟

"كان جيدًا. أحيانًا لم تكن خطوطنا مترابطة، المباراة كانت صعبة، لكن عندما تتقدم يجب أن تكون أكثر بساطة. سنحت لنا فرصة مضاعفة النتيجة بفرصة أسينسيو".

لماذا شارك أسينسيو على الجناح؟

"أردت تنشيط الجناح بعض الشيء لأن فالفيردي لم يكن في أفضل حالاته. فضّلت الدفع بلاعب جديد على الجناح".

هل تؤثر عليك هذه النتائج؟

"نعم، الآن لدينا نقطتان أقل في ترتيب الدوري الإسباني. يوم الأربعاء تنتظرنا مباراة حسم صدارة المجموعة وهي مهمة. الصدارة بنفس أهمية التأهل".

هل رصدت أي مشاكل بدنية في الفريق؟

"لم نواجه مشاكل في الأسبوع الماضي، وعاد للعب اللاعبين المتعافين من الإصابات، لكنهم لم يتدربوا كثيرا، وفوق ذلك جاء غياب تشواميني. نحن نواجه وقتًا صعبًا بسبب لعب العديد من المباريات. من الملاحظ بعض الإرهاق، هذا صحيح. لكننا لا نزال في الصدارة".

هل يقلقك أن يفقد الفريق الثقة بسبب آخر تعثرين؟

"تنتظرنا 3 مباريات، 2 في ملعبنا ومباراة رايو التي ستكون صعبة ومعقدة. سنصدر رد فعل".

ما رأيك في حالة أرضية الملعب، هل يقلقك و ضع العشب؟

"إنها مشكلة واجهتنا وهم يحاولون حلها. نحن قلقون بالطبع، آمل أن تُحَل تلك المشكلة قريبًا".

هل إدارة الأسابيع القليلة قبل المونديال صعبة؟ سواء بدنيًا وذهنيا.

"أنا لا أؤمن أن الخوف يزداد في أذهان اللاعبين مع مرور الأسابيع. البعض غاب لأننا لا نريد المخاطفة بهم، وليس لأجل المونديال".











































