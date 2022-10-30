بعد عودته من قطر.. نبيل عماد يشارك في مران الزمالك

تواجد نبيل عماد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

يأتي ذلك عقب عودته من قطر بعد خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، و التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.

وحرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على استقبال اللاعب كذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق، واطمأن الجميع على سلامته، وتمنوا له العودة سريعا للمشاركة في التدريبات والمباريات، كما تمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع النادي .

وبدأ نبيل عماد على هامش التدريبات في البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، وأدى اللاعب تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وعقد محمد أسامة جلسة سريعة مع اللاعب منحه خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال البرنامج التأهيلي الموضوع له من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.