تشكيل ميلان - أوريجي ولياو في قيادة الهجوم ضد تورينو
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة تورينو ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيطالي.
ويغيب عن ميلان كل من مايك مينيان ودافيد كالابريا وأليساندرو فلورنزي وزلاتان إبراهيموفيتش وأليكسيس سايليمايكرس.
حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو
خط الدفاع: بيير كالولو - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: ساندرو تونالي - توماسو بوبيجا - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو
خط الهجوم: ديفوك أوريجي
ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويمكنه اعتلاء المركز الثاني إذا فاز، إذ يبعد عنه أتالانتا بنقطة وحيدة.
فيما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، وبمقدوره التقدم إلى المركز التاسع إذا فاز.
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