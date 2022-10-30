كورتوا: لم نعد نفهم قانون ركلة الجزاء.. وإلغاء هدف ريال مدريد قرار صحيح

تعجّب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من قرار احتساب ركلة جزاء لـ جيرونا مما أفقد فريقه نقطتين ثمينتين.

واكتفى ريال مدريد بالتعادل 1-1 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني.

وصرّح كورتوا بعد المباراة: "جيرونا فريق يجيد الاستحواذ على الكرة، يستدرج المنافسين للخلف للخروج بالكرة. بعد التقدم 1-0 ظننا أننا سنفوز، لكن بعد ركلة الجزاء لم نستطع إصدار رد فعل".

وعلّق على ركلة الجزاء التي سُجل منها التعادل: "لم أر لقطة ركلة الجزاء، لكنهم يقولون إنها لمسة بعد أن ارتدت الكرة من صدر أسينسيو. هذا ما قاله أسينسيو، أنها لمست يده بعد صدره. وأعتقد أنه وفقًا لأحاديث الحكام معنا أنها ليست مخالفة لو ارتدت من جسد اللاعب قبل لمسة اليد".

وأضاف: "هذا غريب للغاية. أحيانًا تكون لمسة يد وأحيانًا لا، لا نعرف شيئًا. لا نزال في الصدارة ويتبقى مباراتان لنفوز بهما قبل المونديال".

كما وافق قرار الحكم في إلغاء هدف ريال مدريد بنهاية اللقاء: "لو وضع حارس المرمى يده على الكرة فلا أحد يستطيع لمسه. لم أر اللقطة، لكن لو كان لامسًا للكرة فإلغاء الهدف قرار صحيح".

وأتم: "لا نفكر في كأس العالم الآن، نريد الفوز، لم نظهر بشكل جيد هذا الأسبوع، افتقدنا النسق في المباراتين. نحتاج إلى الفوز في مباراة دوري الأبطال المقبلة لحسم صدارة المجموعة. يجب أن نفوز بالمباريات الثلاث المقبلة لنذهب إلى المونديال سعداء".







































