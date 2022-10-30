ستواني بعد صعق ريال مدريد: الخروج بشيء من سانتياجو برنابيو صعب للغاية

شدد كريستيان ستواني قائد جيرونا على صعوبة الخروج بنقطة من ملعب ريال مدريد.

وفرض جيرونا التعادل على ريال مدريد بهدف لكل طرف في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني، والفضل يرجع لـ ستواني الذي أدرك التعادل من ركلة جزاء.

وصرّح ستواني بعد المباراة: "التعادل مكافأة للمجهودات التي نبذلها. نحن في وضعٍ مُعقّد، والقدوم هنا وحصد نقطة ليس شيئًا سهلًا أبدًا. تحلينا بالجدية وقد خرجنا بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "خطتنا اعتمدت على غلق المساحات، ريال مدريد مذهل في استغلال المساحات. في هذا الملعب يجب أن تعاني لتخرج بأي نقاط".

وتابع: "جاتزانيجا قدّم مباراة مميزة للغاية، لكن الفضل يرجع للفريق بأكمله".

وأتم: "يتبقى وقت طويل في عمر الدوري، لكن لا أحد يحب أن يكون في مركز متأخر، نحاول الخروج من هناك، وهذا التعادل سيعطينا دفعة كبيرة".











































