كارباخال: لا نزال في الصدارة.. أي فريق يتمنى أن يكون مكاننا

رفض داني كارباخال لاعب ريال مدريد، انتقاد ماريو ميليرو لوبيز حكم مباراة فريقه أمام جيرونا.

واكتفى ريال مدريد بالتعادل 1-1 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 12 للدوري الإسباني.

وظهر كارباخال في حديث حاد مع الحكم بعد اللقاء الذي عرف احتساب ركلة جزاء متأخرة للضيوف سجلوا منها التعادل، وألغى هدفًا لـ ريال مدريد في اللحظات الأخيرة.

وقال كارباخال بعد اللقاء: "الحكم رأى أنها لمسة يد، ركلة جزاء تم احتسابها ويجب أن نواصل. لن نتحدث كثيرًا عن ذلك، لم نفز ويجب أن نصحح أخطاء اليوم، نحتاج إلى عمل تقييم شامل. لا نزال في الصدارة، أي فريق يتمنى أن يكون مكاننا".

وتابع: "قدّمنا ما يشفع لنا لتحقيق الفوز. تصدي حارسهم أمام تسديدة أسينسيو كان حاسمًا في المباراة، وهم حصلوا على ركلة الجزاء من ركلة ركنية".

وأشار: "في الهدف الملغى كنت أقف بعيدًا. الحكم قال إن الحارس كان مسيطرًا على الكرة وبالتالي فهي مخالفة".

وأتم: "في إحدى الألعاب دهست الأرض بشكل خاطئ وتعرضت لالتواء بسيط، لكني لا أعاني من شيء، تأكدت من ذلك خلال الاستراحة".











































