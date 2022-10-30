اختبر معلوماتك - هل تعرف منتخب إسبانيا جيدًا؟

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

يعد منتخب إسبانيا أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية والعالمية، رغم ذلك لم يمتلك تاريخًا كبيرًا في المونديال، إذ توج به مرة وحيدة. فهل تعرف كتيبة "الغضب الأحمر" جيدًا؟ اختبر معلوماتك مع FilGoal.com.

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