انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) إسواتيني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد إسواتيني الأولمبي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقي تحت 23 سنة التي تقام في المغرب.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. وتقام المباراة في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد

وصف الهدف: انطلاقة من محمد أشرف وتمريرة إلى عماد ميهوب الذي أرسل عرضية أرضية قابلها أسامة فيصل في الشباك

ق 70: جوووووول أسامة فيصل والأول

ق 60: نزول حسام عبد المجيد وخروج محمد مغربي

ق 60: نزول عبد الرحمن عاطف وخروج محمود صابر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: الحارس يتصدى من جديد لرأسية أسامة فيصل بعد عرضية مصطفى سعد

ق 40: ضغط قوي من الفراعنة وفرص خطيرة ضائعة

ق 25: الحارس يمنع الأول بعد تسديدة قوية من محمود صابر

ق 16: رأسية من عماد ميهوب ترتد من العارضة والهدف الأول يضيع

ق 5: هجمة خطيرة لمنتخب مصر والدفاع يبعدها

انطلاق المباراة