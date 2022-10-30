من اقتحام الملعب إلى عقوبات الطرد.. تعرف على أبرز لوائح الدوري المصري

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

لوائح الدوري المصري

في الدوري المصري، كيف يتم تحديد المراكز إذا تساوت النقاط؟ ومن المسؤول عن توفير سيارات الإسعاف؟ وماذا يحدث إن عجز عن توفيرها؟

هل يجوز ألا يلعب المعار ضد فريقه الأصلي؟ وهل تؤثر إنذارات الدوري على الكؤوس والعكس؟

ماذا يحدث لو تم إلغاء الدوري؟ وما هي عقوبات سوء السلوك سواء بين اللاعبين أو ضد الحكام؟

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ماذا لو اقتحمت الجماهير أرض الملعب؟ وما هي إجراءات التصدي لتعطيل اللعب المحتمل؟ كل ذلك وأكثر في الفيديو التالي..

لوائح الدوري المصري الدوري المصري
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