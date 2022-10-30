تشكيل المنتخب الأولمبي - فيصل يقود الهجوم ضد إسواتيني.. وعبد المجيد على مقاعد البدلاء

يقود أسامة فيصل هجوم منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أسامة فيصل النادي : البنك الأهلي مصر الأولمبي

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد إسواتيني في الثامنة مساء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وهي البطولة التي تقام في المغرب وتؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي كالآتي:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر – أحمد نبيل "كوكا" – عربي بدر

الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – عماد ميهوب

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد نادر السيد - حسام عبد المجيد – زياد كمال – عبد الغني محمد – عبد الرحمن أجوري – رأفت خليل – حسام أشرف

وانتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين بالتعادل السلبي.